"روسيا اليوم": جونسون خضع لفحص كورونا جديد وكانت نتيجته سلبية

أشارت قناة "​روسيا اليوم​"، إلى أن "رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ خضع لفحص طبي جديد كانت نتيجته سلبية"، لافتةً إلى أن "هذا يعني أن جونسون تعافي كليا من ​فيروس كورونا​". ونصح الأطباء جونسون ببقائه في المنزل الريفي لفترة نقاهة وراحة اطول.

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