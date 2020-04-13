وزير الطاقة السعودي: اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 19.5 برميل يومياً

أشار قال وزير ​الطاقة​ السعودي عبد العزيز بن سلمان، إلى أنه "سيتم يوم الأربعاء المقبل الإعلان عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج "أوبك+"، لافتاً إلى أن "الاتفاق يشمل اضافة دولية للمخزونات الاستراتيجية بـ 3 مليون برميل يومياً في شهري أيار وحزيران".

وشدد بن سلمان على أنه "حتى لو تم تخفيض الإنتاج في 6 آذار في ​فيينا​، كنا سنضطر للتخفيض مجدداً"، موضحاً أن "اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه الى 19.5 مليون برميل يومياً".

كما أفاد بأن "العلاقة ​السعودية​ الروسية ستستمر بالتوسع في كافة المجالات".