وزير الطاقة السعودي: اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 19.5 برميل يومياً

أشار قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إلى أنه "سيتم يوم الأربعاء المقبل الإعلان عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج "أوبك+"، لافتاً إلى أن "الاتفاق يشمل اضافة دولية للمخزونات الاستراتيجية بـ 3 مليون برميل يومياً في شهري أيار وحزيران".
وشدد بن سلمان على أنه "حتى لو تم تخفيض الإنتاج في 6 آذار في فيينا، كنا سنضطر للتخفيض مجدداً"، موضحاً أن "اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه الى 19.5 مليون برميل يومياً".
كما أفاد بأن "العلاقة السعودية الروسية ستستمر بالتوسع في كافة المجالات".
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