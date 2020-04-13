الحكومة الأردنية تدرس السماح لأصحاب المهن بممارسة عملهم

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الحكومة تعد للسماح لأصحاب المهن وعمال المياومة للعمل بشروط، بعد تأثرهم نتيجة حظر التجوال، وتعطيل المؤسسات حتى نهاية نيسان الحالي.
وأفادت بأن "الحكومة ستشترط على الراغبين بالعمل، التسجيل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وفتح محافظ إلكترونية عبر بوابات الدفع المختلفة".
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع عمل تطبيق خاص بأصحاب المهن، تمهيدا لعودتهم إلى الأنشطة التي يعتاشون منها.
وكان الملك الأردني عبدالله الثاني قد أكد، يوم أمس، ضرورة أن "تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية لعمال المياومة خلال هذه الأزمة".
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