سعد بحث مع رئيس بلدية صيدا الأوضاع الصحية والمعيشية في ظل التعبئة العامة

بحث النائب ​اسامة سعد​ مع رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ في نشاطات ​الوقاية​ الصحية من وباء ​كورونا​، ولا سيما حملات التوعية والتعقيم التي يشارك فيها المتطوعون ​الشباب​ والجمعيات الصحية والأهلية.

وجرى التأكيد على التسريع في تجهيز القسم المخصص للمصابين بقيروس كورونا في ​مستشفى صيدا الحكومي​، وقسم الفحص المخبري للكشف عن الفيروس.

كما تم تناول الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها غالبية الناس في ظل تدابير التعبئة العامة، وجرى التأكيد على أهمية الحملة المشتركة بين ​البلدية​ و​المؤسسات الأهلية​ لتوزيع قسائم المواد الغذائية على العائلات المتضررة في صيدا والجوار، ومن دون أي تمييز طائفي أو مناطقي أو على أساس الجنسية، كما جرى التأكيد على ضرورة استكمال الحملة في وقت قريب، فضلاً عن السعي إلى تفعيل العمل في دعم الأسر وتطويره.