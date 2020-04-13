عراجي بعد جولة في المطار: هناك إمكانية لتجديد عملية نقل اللبنانيين

جال وفد من ​لجنة الصحة النيابية​، في ​مطار بيروت​ الدولي، للإطلاع على التدابير المتخذة لمواكبة ​عودة اللبنانيين​ من الخارج، في إطار مكافحة وباء "​كورونا​" المستجد.

وفي تصريح له، لفت رئيس اللجنة النائب ​عاصم عراجي​ إلى إنه خلال اجتماع ​مجلس الوزراء​ غدا "سيكون هناك تقييم، لتحديد ما إذا كنا سنقوم بجولة ثانية لإجلاء اللبنانيين من الخارج". وأكد أن "الاصابات التي ظهرت على متن الطائرتين القادمتين من روما وباريس كانت أقل مما كانت تتوقعه اللجنة الوطنية لكورونا، لذلك فأنا اعتقد ان هناك إمكانية لتجديد عملية نقل اللبنانيين من الخارج وفتح مطار بيروت، وهذا ما أتمناه لأنه يوجد كثير من ​الطلاب​ اللبنانيين سواء في ​جورجيا​ أو ​أوكرانيا​ و​بيلاروسيا​ يناشدون من صعوبة وضعهم، اذ ان هناك صعوبة في وصول الاموال اليهم، وفي الوقت نفسه هم خائفون اذا أصيب احدهم وهم خارج بلدهم وبعيدين عن أهلهم".