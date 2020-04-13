موسى: للإسراع بانشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا

اعتبر النائب ميشال موسى، في تصريح له أن "13 نيسان ذكرى أليمة دفع وطننا فيها أثمانا غالية نتيجة حرب قاسية طالت كثيرا، وها نحن اليوم في خضم حرب من نوع آخر تفتك بالعالم"، متسائلا :"أما آن الأوان للترفع عن الحروب العبثية وتغليب العام على الخاص والقيم على ما عداها؟".
ودعا موسى "الحكومة الى الإسراع بانشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، تنفيذا للقانون رقم 105 الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 30/11/2018، علها تطلق آلية العمل بهذه الهيئة للأخذ بيد الأهل من الانتظار الثقيل الى تبريد القلوب".
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