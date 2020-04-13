الطقس غداً قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الثلاثاء قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل مع ضباب محلي على المرتفعات.
أما الأربعاء، بغائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية وتشكل ضباب على المرتفعات، بينما الخميس غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تكون الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية ابتداءً من بعد الظهر، والجمعة قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
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