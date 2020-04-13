زياد أسود: الدائرة الاعلامية بالقوات دائرة على حالها

رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد اسود​ على حزب "القوات اللبنانية"، مشيراً إلى أن "الدائرة الاعلامية بالقوات دائرة على حالها"، لافتاً إلى أن من لا يعرف تاريخه يكتب أي كلام كي يغش الجمهور وم يستحي بنفسه يتكلام أي كلام كي يبيض صفحته.

وتوجه إلى رئيس الحزب ​سمير جعجع​ بالقول: "عزيزي سمير اما وقد انفعلت اود تذكيرك بان عائلة الشهيد النقيب بو نصار ابن حيطورة اعدمت في منزلها في ​عين الرمانة​ و القوات مسؤولة، يومها كنا على الارض وفي الصليب الاحمر وشهود عيان على واقعة تاريخية تهرب منها عند موعدها السنوي".

وأضاف: "البارحة معركة زحلة اليوم عائلة بو نصار وغدا وبعد غدا غيرها ثم لا بد من لفت النظر عندما اصبح طبيباً جراحاً تكون قادراً على تقديم دعوى ضدي وعندما تصبح محامياً تعرف فداحة تصريحكم".