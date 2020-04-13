النشرة: الطيران الاسرائيلي خرق الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا والعرقوب مرجعيون".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق في مناطق الجنوب".
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