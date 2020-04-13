النشرة: الطيران الاسرائيلي خرق الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا و​العرقوب​ ​مرجعيون​".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأن "​الطيران الحربي الاسرائيلي​ يحلق في مناطق ​الجنوب​".

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