الحرك: فحوصات PCR مجانية في منطقة البترون بعد غد الأربعاء

أعلن رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون، رئيس بلدية البترون مرسلينو الحرك، عن تأمين عيادة نقالة تقدمة جامعة LAU إلى مستشفى البترون ومستشفى تنورين الحكومي بعد غد الأربعاء لاجراء فحص PCR مجانا.
ودعا الحرك عبر رسالة صوتية توجه بها إلى رؤساء البلديات والمخاتير وأهالي منطقة البترون، كل من يرى أن هناك حاجة لديه لإجراء الفحص، إلى أن يتوجه عند الساعة التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء إلى مستشفى البترون، على أن تنتقل العيادة والفريق الطبي بعد ذلك، إلى مستشفى تنورين الحكومي لإجراء الفحص لأي شخص من المنطقة الجردية لديه شك بإصابته.
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