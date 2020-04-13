معلوف وزع حصص بذور زراعية على أهالي المتن الشمالي

وزع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ادي معلوف​، أكثر من مئتي حصة بذور زراعية على عدد من المواطنين في قرى أعالي ​المتن الشمالي​، بالتنسيق مع جمعية LNE التي أطلقت حملة "أمنك الغذائي أمنو"، من ضمن سياسة الامن الغذائي التي يعتمدها "​التيار الوطني الحر​" لتحفيز أكبر عدد من المواطنين على تأمين جزء من غذائهم اليومي.

وأطلق معلوف الحملة بزرع أول حصة زراعية في قريته كفرعقاب، إيمانا منه بجدوى هذه المبادرة، ومنها الى كل قرى وبلدات المتن.