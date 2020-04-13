مخزومي: المعلومات عن إحتمال إغلاق مستشفيات تستدعي التحرك الفوري من الحكومة 

أشار رئيس حزب الحوار النائب ​فؤاد مخزومي​ إلى أن "المعلومات التي تتحدث عن إحتمال إغلاق ​مستشفيات​ بسبب الديون المتراكمة على ​الدولة​ تستدعي التحرك الفوري من ​الحكومة​ لتأمين الحلول"، مضيفا :"اما إذا كان لدى الحكومة النية لإعادة هيكلة القطاع الإستشفائي فهذه المرحلة الصعبة ليست الوقت المناسب وإلا فإننا سنواجه كارثة صحية نحن بغنى عنها حالياً".

وفي وقت سابق، سأل مخزومي "لماذا يُفرض على اللبنانيين ان يسددوا من مدخراتهم الخاصة أموال الدولة المنهوبة التي تمت سرقتها من قبل المنظومة السياسية التي حكمتهم لمدة ٣٠ سنةً، وذلك من خلال فرض Hair cut بنسبة ٦٠٪ على ودائعهم المحجوزة اصلاً بطريقة غير قانونية. فليردوا الاموال المنهوبة وبعدها لكل حادث حديث".