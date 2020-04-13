ابراهيم الموسوي دعا الحكومة الى الإسراع باستكمال اعادة المغتربين والطلاب

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح له، ​الحكومة اللبنانية​ الى "الإسراع في استكمال اعادة المغتربين والطلاب في وتيرة متصاعدة ومستمرة ضمن الإجراءات المطلوبة التي تضمن أمن وسلامة جميع المواطنين، وافدين ومقيمين، خصوصا وانه بالإضافة للأخطار الصحية، هناك اخطار أمنية واجتماعية تتهدد العديد من المغتربين في بعض الدول أيضا".

وفي حين لفت إلى أن "الحكومة اللبنانية بدأت مشكورة بإعادة المغتربين والطلاب اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان بسبب أزمة جائحة ​كورونا​، وتستمر مناشدات المغتربين والطلاب بقوة للعمل على إعادتهم الى وطنهم"، شدد على أن "​عودة اللبنانيين​ الى وطنهم هو حق مكتسب لهم، كما ان إعادتهم في ظل هذه الظروف القاسية هو واجب على دولتهم وحكومتهم، لذلك نؤكد على ثقتنا بان الحكومة ستقوم بكل ما يتوجب عليها بهذا الشأن".