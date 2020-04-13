جعجع في رسالة لأهالي بشري: المرجلة هي أن نبقى في منازلنا

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في رسالة موجهة إلى أهالي بشري إلى "اننا في الوقت الحاضر نواجه عدوا فتاكا لا نعرف متى يأخذ أرواح الناس"، لافتا إلى انه "على الرغم من كل الإجراءات التي قام بها نواب المنطقة تبيّن وجود 3 إصابات في برحليون وفوراً قام النواب بالتدخل لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ في المنطقة".

وكشف جعجع أنه "بعد التداول مع رئيس ​الحكومة​ ووزيري ​الصحة​ والداخلية اتخذنا قرارا بحجر بشري داخلياً وخارجياً"، مشيرا الى ان "البعض اعتبر ان القرار "ما بدو هلقد" ولكن الحقيقة ان الوضع لا يتحمل"، مؤكدا أنه"بالنسبة لنا لم يكن وارد على الإطلاق ترك الأمور رغم أن الأمر الأسهل لنا هو أن لا نأخذ كل هذه الإجراءات".

ورأى جعجع أنه "في بشري نحن نطارد المرض وليس العكس قبل أن يصاب أحد والحالات التي أصيبت اعتبرناها نقطة إنطلاق وبدأنا بفحوصات كاملة للتخلص منه"، معتبرا ان "نظرية إعطاء مناعة للجماعة غير مناسبة على الإطلاق"، مضيفا :"في زمن الحرب كانت المرجلة ألا نبقى في المنزل أما الآن المرجلة هي أن نبقى في منازلنا".

وشكر جعجع كل "المرجعيات والمجموعات التي تعمل، كما أشكر رئيس الحكومة ​حسان دياب​ للتجاوب السريع الذي قام به، و​وزير الصحة​ على كل الجهود الذي بذلها حيث وضع نفسه بخطر ​وزارة​ المدينة، وعلى كل التقديمات التي أعطاها، كما أشكر وزير الداخلية على الخطوات السريعة التي قام بها".