وصول طائرة قادمة من السعودية الى مطار بيروت وعلى متنها مغتربون لبنانيون

وصلت في هذه الأثناء طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط الى مطار بيروت الدولي قادمة من مدينة جدة في السعودية وعلى متنها مغتربون لبنانيون.
وعلى الفور، باشرت الفرق الطبية في المطار، بالاجراءات المعتمدة لمراحل العودة، والتدقيق باستمارات العائدين والمعلومات الصحية الخاصة بهم، ويتولى ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية، بالتدقيق بالاستمارات والمعلومات.
وسوف ينتقل العائدون عبر باصات النقل المشترك، إلى الفنادق المخصصة لمبيتهم، ريثما تظهر نتائح فحوصاتهم.
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