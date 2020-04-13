وصول طائرة قادمة من السعودية الى مطار بيروت وعلى متنها مغتربون لبنانيون

وصلت في هذه الأثناء ​طائرة​ تابعة لشركة طيران ​الشرق الأوسط​ الى ​مطار بيروت الدولي​ قادمة من مدينة جدة في ​السعودية​ وعلى متنها مغتربون لبنانيون.

وعلى الفور، باشرت الفرق الطبية في ​المطار​، بالاجراءات المعتمدة لمراحل العودة، والتدقيق باستمارات العائدين والمعلومات الصحية الخاصة بهم، ويتولى ضباط وعناصر من ​الأجهزة الأمنية​، بالتدقيق بالاستمارات والمعلومات.

وسوف ينتقل العائدون عبر ​باصات النقل​ المشترك، إلى ​الفنادق​ المخصصة لمبيتهم، ريثما تظهر نتائح فحوصاتهم.