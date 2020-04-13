أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 717 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 11329 شخصاً.
وفي وقت سابق، أشار أحد أبرز المستشارين العلميين في بريطانيا، السير جيريمي فرار، إلى أنه من المحتمل أن تصبح المملكة المتحدة البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا في أوروبا، في حبن شدد وزير الدولة لشؤون الأعمال ألوك شارما، في تعقيبه على التصريح، على أن كل بلد يتخذ مسارا مختلفا.
بالتوازي، غادر رئيس الوزراء بوريس جونسون المستشفى، بعد أن قضى ثلاث ليال في قسم العناية المركزة إثر تفاقم حالته عقب الإصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات البريطانية: تسجيل 717 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.