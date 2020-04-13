السلطات البريطانية: تسجيل 717 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بكورونا

أعلنت ​السلطات البريطانية​ تسجيل 717 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 11329 شخصاً.

وفي وقت سابق، أشار أحد أبرز المستشارين العلميين في بريطانيا، السير جيريمي فرار، إلى أنه من المحتمل أن تصبح المملكة المتحدة البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا في أوروبا، في حبن شدد وزير الدولة لشؤون الأعمال ألوك شارما، في تعقيبه على التصريح، على أن كل بلد يتخذ مسارا مختلفا.

بالتوازي، غادر رئيس الوزراء بوريس جونسون المستشفى، بعد أن قضى ثلاث ليال في قسم العناية المركزة إثر تفاقم حالته عقب الإصابة بفيروس كورونا.