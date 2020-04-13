البحرية الأميركية: تسجيل أول وفاة بكورونا بين أعضاء حاملة الطائرات ثيودور روزفلت

أعلنت البحرية الأميركية عن "تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا بين أعضاء حاملة الطائرات ثيودور روزفلت".
يشار إلى أن وباء كورونا المستجد تفشى على متن حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" في المحيط الهادئ. وأدت إدارة السلطات الأميركية للأزمة من خلال رفض إجلاء الطواقم ثم إقالة قائد الحاملة؛ إلى استقالة وزير البحرية الأميركية بالإنابة توماس مودلي.
هذا ارتفعت حصيلة الوفيّات في الولايات المتحدة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى أكثر من 20 ألفاً، فيما أظهرت البيانات أن عدد الإصابات حول العالم بالفيروس الفتاك تقترب من المليون و800 ألف حالة. ونصف سكان العالم يقبع في الحجر.
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