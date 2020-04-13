البرلمان البريطاني يجلس "ديجتال"!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





يستأنف البرلمان البريطاني اجتماعاته اعتبارا من الـ21 من أبريل، بعد انقطاع منذ الـ25 من مارس في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتجري المشاورات حول أفضل السبل التقنية "عبر الديجتال والاتصالات الحديثة" لعقد الاجتماعات بسبب حالة الإغلاق القائمة.

ودعا زعيم المعارضة العمالية السير كير ستامر إلى محادثات عاجلة بشأن استدعاء البرلمان بعد عطلة عيد الفصح حتى يمكن التدقيق في تعامل وزراء الحكومة المحافظة برئاسة بوريس جونسون وإجراءاتهم مع تفشي الفيروس التاجي.

وكتب زعيم حزب العمال إلى قائد مجلس العموم "المحافظ" جاكوب ريس موغ لتحذيره من أن القرارات التي تتخذها الحكومة يجب أن "يتم الطعن فيها وتخضع للتدقيق" لتجنب الأخطاء.

وقال زعيم حزب العمال الجديد إن "الأزمة الوطنية" في Covid-19 تعني أن مجلس العموم يجب أن يعاد فتحه للعمل عندما تنتهي العطلة في 21 أبريل - حتى لو كان ذلك عبر رابط الفيديو فقط.

وأكد السير كير ستارمر أن "أفضل القرارات هي تلك التي يتم الطعن فيها والتي تخضع للتدقيق. وبحلول هذه العملية يمكن حل القضايا وتصحيح الأخطاء بسرعة ومعالجة المخاوف الفردية. وذلك سيساعد على إنقاذ الأرواح وحماية بلادنا. ولكن إذا كان البرلمان لا يجلس أو يعمل بشكل فعال، فلا يمكن أن يحدث ".

وأضاف السير كير: "أقبل أنه يصعب على البرلمان العودة إلى العمل كالمعتاد في الوقت الحالي ، لكن هناك أمثلة واضحة حول العالم تعمل البرلمانات بفعالية باستخدام تقنيات جديدة ونماذج مختلفة".

وردا على مطالب زعيم المعارضة، قال زعيم الأغلبية المحافظة في المجلس جاكوب ريس -موغ: "سيعود البرلمان في 21 أبريل لأداء أهم مهامه الدستورية في الرقابة على أنشطة السلطات، وتنسيق النفقات المالية وإقرار القوانين”.

Advertisements

وأضاف: "يجري إعداد الخيارات الممكنة في هذه الفترة غير المسبوقة، لاستئناف عمل البرلمان، والتي سيتم تقديمها الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس العموم والحكومة والأطراف الأخرى ذات الصلة".

دعوة رئيس المجلس

يشار إلى أن رئيس مجلس العموم البريطاني، السير ليندسي هويل، كان دعا في وقت سابق الحكومة الى بحث وسائل عقد جلسات افتراضية من خلال التقنيات الحديثة مع أعضاء المجلس، في ظل استمرار الوضع غير الآمن للانعقاد تحت القبة كالمعتاد لظروف فيروس (كورونا).

وحث رئيس مجلس العموم في رسالة إلى زعيم الأغلبية المحافظة في المجلس جاكوب ريس- موغ الحكومة على النظر في استخدام تكنولوجيا مؤتمرات الفيديو للسماح للمقاعد الخضراء بالبقاء فارغة (مقاعد مجلس العموم) إذا ظل الإغلاق الوطني ساري المفعول.

يذكر هنا أن لجان المجلس المختلفة واصلت عقد اجتماعاتها خلال الاجازة بموجب قواعد جديدة أُدخلت الأسبوع الماضي لمناقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة الفيروس القاتل.

كما استخدم رئيس الوزراء بوريس جونسون تكنولوجيا مؤتمرات عن بُعد وعقد اجتماع رقمي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.

وردًا على رئيس مجلس العموم، قال زعيم الأغلبية (قائد مجلس المحافظين) ريس- موغ: "يجب أن يتحقق دور البرلمان في التدقيق في مهمات الحكومة والتفويض بالإنفاق وصياغة القوانين، وفي هذه الأوقات غير المسبوقة، يتعين علينا التفكير في كل حل تكنولوجي متاح، نحن نستكشف الخيارات مع السلطات البرلمانية استعدادا لعودة البرلمان."