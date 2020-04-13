شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تريليونات جنيه.. تعرف على مُخصصات دفع أقساط وفوائد القروض فى 5 موازنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر فوائد الدين من أكثر البنود التى تُرهق الموازنة العامة للدولة، كما تُعد أقساط القروض التى يتم دفعها خلال السنة المالية أيضا من المبالغ الضخمة أيضا التى تصل إلى مئات المليارات من كل عام، وكشفت البيانات الواردة بـ5 موازنات عامة للسنوات المالية (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021)، عن بلوغ حجم مُخصصات الإنفاق على أقساط وفوائد القروض سواء الداخلية أو الخارجية نحو 4 تريليونات و119 مليار و391 مليون جنيه.

وبلغت جُملة المبالغ المُخصصة لسداد فوائد الدين على مدار الـ5 موازنات نحو 2 تريليون و422 مليار و230 مليون جنيه، فيما بلغت مُخصصات الإنفاق على سداد القروض خلال تلك الفترة نحو تريليون و697 مليار و161 مليون جنيه، ما يعنى أن الدولة تُنفق على فوائد الدين أكثر مما تُنفق على الأقساط.

ونستعرض فيما يلى ما خصصته الموازنة العامة للدولة للإنفاق على سداد فوائد الدين وسداد أصل القرض نفسه على مدار الـ5 سنوات المالية (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021):

سداد القروض

بلغت جملة المُخصصات خلال الفترة تريليون و697 مليار و161 مليون جنيه

عام 2016/2017 بلغت 273 مليار و763 مليون جنيه

عام 2017/2018 بلغت 267 مليار و632 مليون جنيه

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عام 2018/2019 بلغت 242 مليار و631 مليون جنيه

عام 2019/2020 قُدرت بـ375 مليار و566 مليون جنيه

عام 2020/2021 قُدرت بـ555 مليار و569 مليون جنيه

الفوائد

بلغت جُملة المُخصصات خلال الفترة 2 تريليون و422 مليار و230 مليون جنيه

عام 2016/2017 بلغت 316 مليار و602 مليون جنيه

عام 2017/2018 بلغت 437 مليار و448 مليون جنيه

عام 2018/2019 بلغت 533 مليار و45 مليون جنيه

عام 2019/2020 قُدرت بـ569 مليار و135 مليون جنيه

عام 2020/2021 قُدرت بـ566 مليار جنيه