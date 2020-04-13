شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب": تأجيل انعقاد المؤتمر العام للاتحاد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى خالد ميرى الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، أن الأمانة العامة للاتحاد قررت بعد التشاور مع جميع النقابات العربية تأجيل المؤتمر العام الذى كان من المقرر عقده الشهر الجارى في بيروت لأجل غير مسمى بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا .

وأضاف خالد ميرى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه عندما تنتهى الأزمة ستقوم الأمانة العامة بالتشاور لتحديد الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر العام .

وكان المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، وافق خلال انعقاده بالقاهر في فبراير الماضى على عقد المؤتمر العام للاتحاد الذى يشهد إجراء الانتخابات على الأمانة العامة للاتحاد، بلبنان ، كما وافق على انضمام نقابة الصحفيين فى جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها فى أعضاء الاتحاد.

ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.