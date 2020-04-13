شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية البرلمان" يوصى بدراسة الحظر الشامل فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى كريم عبد الكريم درويش عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، بأن تقوم الحكومة بدراسة تفعيل الحظر الشامل يوم شم النسيم منعا للتكدس والتجمعات، وحفاظا على المواطنين فى ضوء المواجهة الشاملة لفيروس كورونا، على أن يتم الإغلاق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع التجوال لهذا اليوم بأكمله او لساعات اطول حفاظا على أرواح المواطنين، وحتى تجتاز مصر تلك المرحلة الحرجة .



وأضاف درويش، أن التجارب الدولية فى مواجهة تلك الجائحة حافلة بقرارات مشابهة لمد ساعات حظر التجوال، أو تطبيق الحظر الشامل ليوم أو أكثر فى منطقة أو فى جميع المناطق.



ونوه كريم درويش لأهمية استمرار أجهزة الاعلام ومؤسسات الدولة فى رسالتها التوعوية والتثقيفية لدعوة المواطنين لمنع التجمعات والتكدسات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومعايير الصحة العامة باعتبار أن التوعية والتزام المواطنين أنفسهم هو السبيل الناجح لمساعدة الدولة فى رسالتها لمكافحة فيروس كورونا .



وتقدم كريم درويش بالتهنئة للمصريين جميعا بمناسبة الأعياد متمنيا لهم السلامة ولمصر الرفعة والتقدم .