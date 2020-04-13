شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تقرير لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حول جهود مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تقرير عن متابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مؤكدة تواصلها مع وزارة الداخلية للاطمئنان على السجناء ولمتابعة أحوالهم أول بأول وللتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية من مرض كورونا ، والتأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة والتي تجنبهم من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس. وذكرت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه ”الخليج 365”، أنها تواصلت مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، والتي بدورها أكدت تبنيها مبادرة " خلينا سند لبعض" بحيث يكون المصريون المقيمين بالخارج سندا وعونا للمصريين العالقين الذين اضطروا للبقاء بالخارج ولم يتمكنوا من العودة ، وذلك بتقديم المساعدات المختلفة الطبية والمادية والنفسية ، وذلك حتى تتم عودة رحلات الطيران مرة أخرى. Advertisements ونوهت وزيرة الهجرة – حسب التقرير إلي أنها تواصلت مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وذلك بشأن المصريين العالقين في كينيا حيث أمر قداسته بفتح الكنائس هناك واستضافة المصريين العالقين استضافة كاملة لحين زوال الخطر. وأوضحت اللجنة أن وزيرة الهجرة تتابع أيضا عن كثب الجاليات المصرية بجميع الدول العربية لحظة بلحظة من خلال التواصل مع سفراء مصر للاطمئنان عليهم ومتابعة تقديم الدعم للمصريين بالخارج سواء كان الدعم ماديا أو معنويا.

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