شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بإعلان نتائج التحقيقات فى إصابات معهد الأورام بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد فؤاد، بإعلان نتائج التحقيق الذى شرعت فيه جامعة القاهرة خلال الأيام الماضية حول إصابة عشرات من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، وإعلان أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين واطلاع الرأي العام علي كافة التفاصيل حول الأزمة.

و قال "فؤاد" إن الأقاويل تتزايد حول وجود رغبة عند البعض لترك الأمر في إطار تحقيق روتيني متعللين بأن الإصابات تحدث في مستشفيات كثيرة.

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وتابع فؤاد:" لكننا لا نلوم مستشفى أو مكان على ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، ولكن بعدما سبق وأن تم الإعلان عن فتح تحقيق حول إصابة عدد من الأطباء، يجب إعلان نتائج هذا التحقيق لما تناوله من شبهة تستر وإخفاء حقائق أدت إلى زيادة الانتشار ".

وشدد فؤاد، على ضرورة تنحية المجاملات و الخواطر و وجوب إطلاع المجتمع على نتيجة التحقيق، خاصة وأن هناك تساؤلات حول نتائج التحقيق والبعض يتسائل هل سيتم انهاء الموضوع دون الوقوف على نتائج التحقيق، مثمنا زيارة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة، لعدد من المستشفيات الجامعية، علي رأسها المعهد القومي للاورام وقصر العيني مستشفي الفرنساوي، وذلك للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وكان النائب محمد فؤاد، أرسل مذكرة لرئيس الجامعة بشأن المطالبة بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى إصابة عدد من ن الأطباء والتمريض بمعهد الأورام بفيروس كورونا وتحويلهم لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم وفقا لبيان نقابة الأطباء، وضرورة مساءلة المتسببين عن هذا الأمر خاصة في ظل وجود شبهات إهمال جسيم و تجاهل تحذيرات داخلية متعددة مما أدى إلى تفاقم تلك الإصابات.