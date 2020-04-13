شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان يستعد للجلسة العامة ويضع إرشادات المسافات الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استعدادات مجلس النواب ولجانه للجلسات القادمة المزمع عقدها في 29 من أبريل الجاري لمناقشة عدد الموضوعات المهمة كلف الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الأمانة العامة بمراعاة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم.

ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الامانة، التي تمكن من جلوس السادة النواب بها، ضماناً لعدم نقل أي عدوى، بما يحافظ على تواجد اكبر عدد من النواب في القاعة الكبرى، وفي شرفاتها بالنسبة للصحفيين وفق التعليمات الصحية.

وصرح المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب بأنه في إطار ذات التدابير سيكون متاحا أيضا عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى بدلا من قاعة اللجنة العامة الحالية، نظراً لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة العامة والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 49 عضوا بمراعاة المسافات الآمنة، وهو ما يمكن أن يتم أيضا بالنسبة للجان كبيرة العدد متى طلب رؤساؤها انعقادها في قاعة الشورى.