القوى العاملة تكشف حقيقة تسجيل العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

نفت وزارة القوى العاملة، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الذين لم يسجيلوا أنفسهم على موقع الوزارة، الذهاب إلى الوحدة المحلية بصورة البطاقة ورقم الموبايل للتسجيل.

وأهابت الوزارة، في بيان اليوم، بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرة إلى أن هدف أهل الشر إفساد المشهد الحضاري الذي تم فيه صرف المنحة في اليوم الأول، وهو ما قامت به الحكومة جهود من جانب الوزارات المعنية من تنظيم ذلك، وما تم من إجراءات احترازية تجنبا لحدوث أي شيء يعكر صفوف هذه العمل.

وأكدت الوزارة للمواطنين، أن أي جديد سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفي كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.