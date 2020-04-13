حق الوطن لن يضيع.. شعراوي يتابع مع محافظ الجيزة إزالة عقارات الوراق المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، إن الدولة نجحت في استرداد مليونَي متر مربع من أراضي أملاك الدولة بكل المحافظات بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة.

وأضاف شعراوي أن المحافظين يتابعون على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية أثناء تطبيقها الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وفرض حظر التجوال والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون.

وتابع شعراوي بأن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأية محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كل التعديات وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون وظبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ24 ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات، والتي أسفرت عن إزالة 300 حالة تعدٍّ بالبناء على أملاك الدولة، ليصل إجمالى الإزالات إلى 1150 حالة، واسترداد نحو مليونَي متر مربع وإزالة 51 حالة تعديات بالزراعة، ليبلغ إجمالي ما تم استرداده نحو 757 من أملاك الدولة بالمحافظات.

وتم إزالة 127 حالة لمخالفات البناء، ليصل الإجمالي إلى 2977 حالة بإجمالي 83 ألف متر مربع، و600 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضي الزراعية ليصل الإجمالي إلى 3400 حالة إزالة، وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

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وشدد اللواء محمود شعراوي على أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف، لافتًا إلى أن حق الوطن والشعب لن يضيع ولا تساهل في مواجهة أية محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وطالب شعراوي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظات؛ لمنع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها ومتابعته بصورة يومية.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة إزالة 25 عقارًا تم إقامتها بالمخالفة دون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والأجهزة المعنية.

وذكر محافظ الجيزة أن العقارات الجاري إزالتها متعدية على حرم المحور؛ حيث استغل المخالفون انشغال الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وشدد راشد على أنه سيتم محو العقارات بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض؛ لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة، لافتًا إلى أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) لإنجاز عمليات الإزالة؛ حيث تصل أطوال بعض العقارات إلى 8 أدوار.

وتابع محافظ الجيزة بأن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه مهما بلغ حجم المخالفة ستتم إزالتها، مناشدًا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة؛ حفاظًا على أموالهم وأرواحهم.