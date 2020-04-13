سبق اتهامه في 21 قضية.. ضبط هارب من 4 أحكام في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، أحد العناصر الإجرامية الخطرة، هارب من 4 أحكام قضائية من بينها حكم بالسجن المؤبد وبحوزته كمية من مخدري البانجو والهيروين وأسلحة نارية.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) سبق اتهامه في (21 قضية) ما بين (مخدرات، سلاح ناري، مشاجرة)، ومطلوب التنفيذ عليه في (4 أحكام قضائية صادرة ضده) بالتردد على المنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

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تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وحال مشاهدته للقوات قام بالعدو والدخول إلى مسكنه والقفز من أعلى سطح منزله، في محاولة منه للهرب وقد أمكن السيطرة عليه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية، فرد خرطوش، 7 طلقات نارية، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام).

وبنقل المتهم للمستشفى تبين اصابته بكسر بكاحل قدمه اليمنى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.