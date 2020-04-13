غلق 70 منشأة طبية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي: قرر الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، غلق 70 منشأة صحية خاصة وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية. كان وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وجه إدارة العلاج الحر والتراخيص بالمديرية بتكثيف الحملات على المراكز الطبية وعيادات الأطباء الخاصة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط والتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة والمشترط توافرها حرصا علي حياة المرضي . وشكلت لجنة برئاسة الدكتور عبد الكريم محمد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، للمرور على المنشآت الطبية وتبين مخالفة 70 منشأة طبية وجرى استصدار قرارات بغلقها كليًا وجزئيًا.

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