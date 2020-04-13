الصحة الإيرانية: لا نعتمد "المناعة الجماعية" في التعامل مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أكد رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الاثنين أن الوزارة لا تحاول الدفع باتجاه تبني استراتيجية "المناعة الجماعية" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن "الوزارة لا تحاول دفع الجهود نحو تبني استراتيجية المناعة الجماعية في التصدي لكورونا"، مضيفا :"هذا الأمر قد يتحقق من تلقاء نفسه، إلا أن استراتيجية النظام الصحي في البلاد لا تتمثل في السعي لتحقيق المناعة الجماعية".

وشدد على أن "جميع الجهود تتركز على كشف حالات الإصابة واتخاذ إجراءات كالتباعد الاجتماعي، وتعزيز التوعية العامة، وفرض القيود، وتعزيز المراقبة، للحيلولة دون إصابة القسم الأكبر من أفراد المجتمع، ولتجنب فرض مزيد من الأعباء على المستشفيات والمراكز العلاجية في البلاد".

كان جهانبور أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4585 حالة، والإصابات إلى 73 ألفا و303 حالات. كما أعلن ارتفاع عدد المتعافين إلى 45 ألفا و983 حالة.