الصور- انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة في بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

واصل العشرات من العمالة غير المنتظمة، اليوم الاثنين، توافدهم على مكاتب البريد وعدد من المدارس بالإسكندرية، لصرف منحة الـ500 جنيه التي أقرتها الدولة للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وانتظمت إجراءات صرف المبالغ المالية للمواطنين، في مكاتب البريد والمدارس وسط إجراءات احترازية وأمنية اتخذتها الأجهزة المعنية لتنظيم توافد المستحقين على منافذ الصرف، وخصصت إدارات مكاتب البريد والمدارس مقاعد للانتظار حرصا على تباعد المسافات لسلامة المواطنين.

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وقال محسن حمودة، رئيس نقابة العاملين بهيئة البريد في الإسكندرية، إن إجراءات صرف المنحة الاستثنائية تتم في أكثر من 80 مكتب بريد على مستوى المحافظة بالإضافة إلى عدد من المدارس التي جرى تخصيصها لتخفيف حجم الإقبال حرصا على سلامة المواطنين.

وأضاف حمودة في تصريح لـ "الخليج 365" أنه جرى التأكيد على التزام المواطنين بمسافات تباعديه بينهم حرصاً على سلامتهم ، لافتا إلى أنه تم توزيع عدد من الكمامات ووسائل الوقاية على المواطنين في المكاتب وأمامها، وتوفير مقاعد مخصصة لهم.

وأشار إلى أنه تم مد العمل حتى الخامسة مساء، فيما شملت إجراءات تعامل المواطنين داخل المنافذ النداء علي رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف، ويتسلم المنحة بعد مراجعة بطاقة الرقم القومي، ويسلم بعدها المستحق كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانًا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم إرسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة حولت إلي حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.