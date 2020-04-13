جامعة أسوان تتبرع بـ20% من رواتب أعضاء هيئة التدريس لدعم العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :
أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الاثنين، عن تبرع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بـ20% من رواتبهم ولمدة 3 شهور لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة.
وأوضح أن ذلك يأتي استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صندوق تحيا مصر لمساعدة العمالة غير المنتظمة.
وأكد رئيس الجامعة، على أن المبادرة تأتي التزامًا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع، واتساقًا مع رسالة الجامعة كمؤسسة حكومية فاعلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
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