بوتين: روسيا قد تستعين بموارد وزارة الدفاع لمكافحة كورونا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده يتفاقم، وإن البلاد قد تستعين بموارد وزارة الدفاع لمواجهة الأزمة إذا تطلب الأمر.



وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع كبار المسئولين بثه التليفزيون الرسمي، أن الموقف يتغير باستمرار، وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المعركة لوقف انتشار المرض.

وقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن جميع المؤسسات الطبية في روسيا تعمل في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد مع عبء عمل مرتفع للغاية، ومن الضروري استخدام جميع قدرات موظفي الإدارات الطبية المتخصصة.

