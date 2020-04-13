البحرين تبدأ التجارب السريرية للعلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا

أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينية ، رئيس الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ، اليوم الاثنين، أن البحرين تواصل جهودها لتطوير بروتوكولها العلاجى بما يتماشى مع تطورات الفيروس، ومستجدات تجارب الدول التي تحققنجاحًا ملحوظًا فى استخدام علاج معين من الفيروس.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينية- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن نقل البلازما من الحالات التى تعافت من الفيروس إلىالحالات القائمة أثبت فعاليته في نقل المناعة لمواجهة الفيروس ، حيث أظهرت نتائج سريرية في عدة دول أن هناك تحسنًا فى الأعراض السريرية بعد 12 إلى 24 ساعة من تلقي الحالات القائمة للعلاج ، وانخفضت مؤشرات الالتهاب الرئيسية بشكل ملحوظ ، وتحسنت بعض المؤشرات الرئيسية مثل تشبع الأكسجين في الدم بشكل شامل.
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