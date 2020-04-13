بوتين عن كورونا: الوضع لا يتحسن

أعلن الرئيس الروسي فلايديمير بوتين أن السلطات نجحت حتى الآن في اتباع نهج استباقي للتعامل مع فيروس كورونا في البلاد، مضيفا أن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" في المعركة ضد العدوى،

وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حول الوضع الصحي الوبائي في البلاد اليوم الاثنين: "نشهد أن الوضع يتغير يوميا لكنه لا

يتحسن، فأعداد المصابين في الازدياد، ويزداد عدد مرضى كورونا ممن حالاتهم خطرة".

وأضاف أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة إلى حد كبير، ويجب أن تكون جميع خطواتنا، خاصة التدابير الوقائية وتنظيم العمل، مدروسة ومدبرة على النحو الأمثل ومع مراعاة كافة العوامل".