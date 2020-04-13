وزير الطاقة السعودي: المملكة قد تخفض إنتاج النفط أكثر من المطلوب إن اقتضت الحاجة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم، إن المملكة قد تخفض إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يوميا، إذا كانت هناك حاجة لاستقرار السوق، وفقًالموقع روسيا اليوم.
وأضاف الوزير السعودي، أن بلاده ستقوم بإجراء كهذا إذا تم تنفيذ التخفيضات بشكل جماعي مع الدول المعنية على أساس متناسب.
واستطرد، فكرة التخفيضات التدريجية للنفط لأوبك+ ستسمح للمجموعة بالنظر في تخفيضات إضافية أو تمديد الاتفاق إذا لم تتحسن آفاق السوق،:" لن يكون هناك تأجيل لخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون ب/ي بعد اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج".
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