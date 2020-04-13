النرويج بصدد اتخاذ قرار بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط

صرحت وزيرة البترول والطاقة في النرويج تينا برو اليوم الاثنين، بأن بلادها ستصل إلى قرار قريبا بشأن خفض إنتاج النفط، في خطوة تساعد في مسعى عالمي لدعم أسعار الخام، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشادت الوزيرة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لوكالة "رويترز" بالاتفاق بين

الدول المنتجة في "أوبك+" ووصفته بـ"الإيجابي للغاية"، مضيفة أن النرويج ستتوصل إلى قرارها الخاص بشأن التخفيضات المحتملة "في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق اتفقت مجموعة "أوبك+" على خفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل

في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى أبريل 2022.

وتعتبر النرويج أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، وبلغ إنتاجها من الخام 1.75 مليون برميل يوميا في فبراير، بارتفاع 26% عن نفس الفترة قبل عام.

وبإضافة المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، يصل إنتاج السوائل النفطية إلى 2.1 مليون برميل يوميا، بما يوازي نحو 2% من الإنتاج العالمي.