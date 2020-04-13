60 % من سكان التشيك تضرروا من إجراءات مواجهة كورونا

أعرب نحو 60 في المئة ممن شاركوا في استطلاع رأي بجمهورية التشيك عن شعورهم بالأثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

ووفقاً لنتائج استطلاع رأي بثها راديو"براغ"، اليوم الإثنين، قال 5% من المشاركين في الاستطلاع إنهم فقدوا وظائفهم، بينما قال 63% من المشاركين إنهم اضطروا لاتخاذ إجراءات للحد من نفقاتهم، أو أن لديهم مشاكل مالية نتيجة للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال 26 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، الذي شمل 1800 شخص، إنهم يعملون من منازلهم، بينما قال 22 في المئة من المشاركين إنهم يعملون جزءاً من الوقت.

وقال واحد من كل عشرة أشخاص إنه يعمل بأجر منخفض بسبب إغلاق دور الحضانة والمدارس.