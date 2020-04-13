جونسون سيتبع النصائح الطبية بشأن موعد عودته للعمل

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء سيتبع النصائح الطبية بشأن موعد عودته لعمله رافضاً التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه تعافيه الكامل من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث أن التحاليل أثبتت خلو جونسون من فيروس كورونا قبل مغادرته المستشفى.

وأردف قائلاً «لقد خرج من المستشفى بالأمس فقط، وأي قرارات سيتخذها بشأن عودته للعمل الحكومي ستأتي بناء على توجيهات فريقه الطبي».