إسبانيا تخفف إجراءات الإغلاق مع تراجع وتيرة كورونا

بدأت إسبانيا، وهي إحدى أكثر الدول تضرراً بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، في تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر وعطلت النشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إسبانيا ارتفع إلى 17489 حالة اليوم الاثنين، بزيادة 517 شخصاً، مقارنة بأمس الأحد.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 169496 حالة ارتفاعاً من 166019 حالة أمس.

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لكن هذه أقل نسبة زيادة يومية بالبلاد في أعداد الوفيات والإصابات.

ومع ظهور بوادر تحسن مبدئي سمحت السلطات لبعض القطاعات، منها الإنشاءات والصناعة، بالعودة للعمل.

لكن لا يزال أغلب السكان يلتزمون منازلهم، كما ستظل المتاجر والأماكن العامة مغلقة حتى 26 أبريل على الأقل.