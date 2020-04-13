إسبانيا: عودة مئات الآلاف إلى أعمالهم

شهدت إسبانيا، اليوم الاثنين، السماح لمئات الآلاف من الأشخاص بالعودة إلى أعمالهم للمرة الأولى منذ قيام الحكومة بفرض الإغلاق للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وتم السماح للأفراد في المناطق الإسبانية التي لا يعد الاثنين عيد الفصح بها عطلة رسمية بمغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل، ما يمثل تخفيفاً طفيفاً للإغلاق المطبّق منذ الشهر الماضي.

وبحسب تقديرات وسائل الإعلام، فقد عاد نحو 300 ألف شخص إلى أعمالهم في العاصمة مدريد.

وقبل اليوم، كان يُسمح فقط للعاملين في وظائف تعد أساسية بالعمل من مقار أعمالهم. ويمكن الآن للعديد من عمال المصانع وقطاع البناء استئناف أعمالهم.

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وسجلت وزارة الصحة الإسبانية أمس الأحد أقل من 4200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة السابقة، ما يعد مؤشراً إضافياً على أن الدولة التي تضررت كثيراً من الفيروس ربما تكون على طريق التعافي.

ووصل إجمالي أعداد الإصابات إلى 166 ألف حالة.

ورغم الرقم المشجع، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أمس، في خطاب للأمة، إنه سيتم رفع القيود بصورة كبيرة «خلال أسبوعين على أقل تقدير، وسيتم هذا بصورة تدريجية وحذرة».