إسبانيا تسجل 517 وفاة و3477 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 517 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات التي سجلتها البلاد من جراء الإصابة بالفيروس إلى 17 ألفاً و489 حالة.

وأظهرت البيانات أنه تم تسجيل 3477 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 169 ألفاً و496 حالة.

وتُعد هذه البيانات مؤشراً جديداً على أن البلاد، التي تضررت كثيراً من جراء فيروس كورونا، قد تكون على طريق التعافي.

وفي ذروة التفشي، كانت إسبانيا تسجل أكثر من ثمانية آلاف إصابة في اليوم الواحد.

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