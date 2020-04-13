أعلنت وزاة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة ولادة لامرأة حامل مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن الولادة، تمت في المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة، يوم الخميس الماضي، بعدما تم استقبال حالة المرأة الحامل قادمة من مستشفى الناظور.
وأوضح بلاغ للمركب الاستشفائي بوجدة، أن الولادة تمت عن طريق عملية قيصرية، بمركب جراحي خصص للنساء الحوامل، الحاملات لفيروس كورونا المستجد، ومرت في ظروف جيدة.
وأكد المستشفى، أن الأم تتمتع بصحة جيدة، ووضعها مستقر، كما أن المولود الجديد، أكدت نتائج التحاليل المخبرية، عدم إصابته بالفيروس.
يشار إلى أن جهة الشرق، باتت تضم 108 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت قد سجلت أول حالة وفاة لرضيعه تبلغ من العمر 17 شهرا.
كانت هذه تفاصيل خبر وجدة.. تسجيل أول حالة ولادة لمصابة بكورونا والنتائج تثبت خلو الرضيع من الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.