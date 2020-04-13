وجدة.. تسجيل أول حالة ولادة لمصابة بكورونا والنتائج تثبت خلو الرضيع من الفيروس

أعلنت وزاة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة ولادة لامرأة حامل مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الولادة، تمت في المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة، يوم الخميس الماضي، بعدما تم استقبال حالة المرأة الحامل قادمة من مستشفى الناظور.

وأوضح بلاغ للمركب الاستشفائي بوجدة، أن الولادة تمت عن طريق عملية قيصرية، بمركب جراحي خصص للنساء الحوامل، الحاملات لفيروس كورونا المستجد، ومرت في ظروف جيدة.

وأكد المستشفى، أن الأم تتمتع بصحة جيدة، ووضعها مستقر، كما أن المولود الجديد، أكدت نتائج التحاليل المخبرية، عدم إصابته بالفيروس.

يشار إلى أن جهة الشرق، باتت تضم 108 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت قد سجلت أول حالة وفاة لرضيعه تبلغ من العمر 17 شهرا.