كشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم 24″، اليوم الاثنين، في الحسيمة، عن شفاء أول حالة إصابة لرجل مسن من فيروس كورونا المستجد في المدينة، كان يخضع للعلاج في مستشفى إمزورن، إذ أكدت نتائج التحليل المخبري خلوه من “كوفيد19”.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن الأمر يتعلق برجل مسن في عقده الثامن، كان قد دخل إلى مدينة الحسيمة، في منتصف شهر مارس الماضي، قادما من بلجيكا، إذ بعد إجراء تحليلين مخبريين له وفق البروتوكول، المعمول به لدى وزارة الصحة، تبين أنه تماثل للشفاء بشكل نهائي.
وسجلت مدينة الحسيمة إلى حدود اللحظة، 10 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، فيما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها في جهة الشمال 168 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، بحسب البوابة الرسمية للوباء www.covidmaroc.ma.
كانت هذه تفاصيل خبر أول حالة إصابة بـ”كوفيد19″ تتماثل للشفاء في الحسيمة.. رجل مسن في عقده الثامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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