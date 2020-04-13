فيروس كورونا.. إنهاء حظر التجول في تركيا ومعاقبة أزيد من 24 ألف شخص

انتهى حظر التجول، الذي فرضته السلطات التركية على 31 ولاية، منذ منتصف ليل الجمعة/ السبت، في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، حسب وكالة الأناضول الرسمية، إن حظر التجول انتهى اعتباراً من الساعة 12:00 من مساء الأحد، بالتوقيت المحلي.

وأعلنت الوزارة أنه تمت معاقبة نحو 24 ألفا و88 شخصا، خالفوا حظر التجول، واتخذت بحقهم إجراءات قضائية، وإدارية.

وكان وزير الداخلية، سليمان صويلو، تقدم، أمس، باستقالته، معلناً تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجول، قبل رفضها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أروغان.

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وشمل الحظر كلا من أنقرة، واسطنبول، وأضنة، وأنطاليا، وآيدن، وباليكسير، وبورصة، وصامسون، ودنيزلي، دياربكر، وأرضروم، وأسكيشهير، وغازي عنتاب، وهطاي، وإزمير، وقهرمان مرعش.

كما شمل، أيضاً، قيصري، وقوجه إيلي، وقونية، وملاطيا، ومانيسا، وماردين، ومرسين، فضلاً عن موغلا، وأوردو، وصقاريا، وشانلي أورفة، وتكيرداغ، وطرابزون، وزنغولداق ووان.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، حتى يوم الأحد، 56 ألفاً و956 إصابة، من بينها 1198 وفاة، و3 آلاف و446 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.