تركيا: وفاة 3 سجناء بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، اليوم، الإثنين، إن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، الذي أصيب فيه 17 سجينًا.

وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم، استعدادا لإطلاق سراحهم.

ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي.

وذكر غول أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيّدة في المستشفى، لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء لكنه شدد على أنه تم اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون.

Advertisements

كما أشار إلى عدم وجود إصابات مؤكدة في السجون المغلقة.

وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بكوفيد-19، بينما توفي نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة، الأحد.

وجاء تأكيد الإصابات قبل جلسة للنواب الأتراك، اليوم، الإثنين، لمناقشة مشروع قانون ينص على الإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظة.

وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان المقترح، كونه لا يشمل السجناء السياسيين، الذين وجهت إليهم اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية المثيرة للجدل.