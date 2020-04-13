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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 260 سلة غذائية بمأرب والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
يواصل مركز الملك سلمان تقديم المساعدات للنازحين والمتضررين بمختلف المحافظات المحررة.
حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 260 سلة غذائية، تزن 19 طنًا و240 كيلو غراما للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,160 نازحًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف المحافظات.
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