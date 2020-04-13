غرفة عمليات إدارة الكوارث: 632 حالة إصابة بكورونا و20 وفاة منذ 21 شباط

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث ضمن تقريرها حول ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، ارتفاع عدد المصابين إلى 632 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

واشارت الغرفة الى ان إلى أن 13,480 فحصا أُجري حتى الان نتج منها 20 حالة وفاة و632 حالة إصابة و80 حالة شفاء من فيروس كورونا في لبنان منذ بداية تفشي الفيروس في 21 شباط حتى اليوم.

وأوضح التقرير أن لبنان سجل حالتين جديدتين مصابتين بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، جميعها تعود لمقيمين وليس للبنانيين قادمين من الإغتراب، من دون تسجيل ​حالات​ وفاة.