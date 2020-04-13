النشرة: اعتصام لاهالي الموقوفين في عبرا للمطالبة باقرار العفو العام

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "اهالي المحكومين والموقوفين في ملف احداث عبرا نفذوا اعتصاما امام بنك عودة في عبرا وذلك بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها اهالي الموقفين في مختلف المناطق للمطالبة باقرار عفو عام شامل لا يستثني احدا".
ورفع المعتصمون لافتات بمطالبهم، ودعوا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والسياسيين من الطائفة السنية للوقوف الى جانبهم ودعم مطلب تحقيق العفو العام، مؤكدين أنه "من غير المقبول الإفراج عن العملاء وتجار المخدرات وان يبقى أبناؤنا بعد وقوع الظلم عليهم في السجون ".
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