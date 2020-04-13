أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الأوضاع في روسيا فيما يخص فيروس كورونا تسير للأسوأ، لافتاً إلى أن بلاده قد تضطر لاستعانة بوزارة الدفاع لمواجهة هذا الفيروس.
وأوضح الرئيس الروسي أنه "رغم صعوبة الوضع نجحنا حتى الآن في اتباع نهج استباقي في التعامل مع كورونا"، معتبراً أن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" في المعركة ضد العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: الأوضاع فيما خص كورونا تسير للأسوأ وقد نضطر للإستعانة بوزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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