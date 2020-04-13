وزير الصحة السعودي: أعداد مصابي كورونا تضاعف خلال أسابيع

أفاد ​وزير الصحة​ السعودي توفيق الربيعة، بأن "ولي العهد محمد بن سلمان يتابع إدارة أزمة تفشي ​فيروس كورونا​ في البلاد بدقة كبيرة"، داعياً جميع المواطنين "إلى البقاء في منازلهم مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس في الأحياء المكتظة بالسكان".

ولفت الربيعة إلى أن "أعداد مصابي كورونا تضاعف خلال أسابيع، ما يشكل تحديا للجميع"، مؤكداً ضرورة "الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذا التحدي".

كما شدد على أن "كل القطاعات الحكومية ​السعودية​ تبذل جهودا جبارة وبتنسيق عال لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، موضحاً أن "لدى المملكة بروتوكولات طبية للتعامل مع الفيروس". ونوّه بأنه "حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح للفيروس، وإن وجد علاج يحتاج فترة للتجربة".

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بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، "تسجيل472 إصابة جديدة بكورونا، لبرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 4934 حالة". كما أكدت شفاء "44 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 805 حالات".

وأفادت الوزارة بأنها سجلت 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء "كوفيد 19"، ليصل الإجمالي إلى 65 حالة وفاة"، موصيةً المواطنين باستخدامالدفع الإلكتروني في عمليات الشراء.

كما توقّعت استكشاف المزيد من الحالات مع التوسع في عمليات الفحص.